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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 6 zanlı adliyede

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 6 zanlı adliyede
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Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak 4 kişiden 310 bin lira dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp "ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını" söyleyerek vatandaşlardan "yardım" adı altında para talep edildiği belirlenmiş, bu yöntemle 4 kişiden 310 bin lira alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 10 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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