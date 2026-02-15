Samsun Büyükşehir Belediyesi ramazan programı hazırladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince bu yıl hazırlanan ramazan etkinliklerinin kültür, sanat ve maneviyat dolu bir atmosferde geçeceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Şubat'ta başlayacak ramazan programı için hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan program kapsamında Ramazan Sokağı için ısıtmalı iki ayrı çadır kuruldu. Çadırlardan biri etkinlikler, sahne programları ve stant alanı olarak tasarlanırken, diğer çadır iftar sofrası olarak planlandı.

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında her gün tiyatro oyunları, geleneksel gösteriler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Portakal Çocuk, Keloğlan ile Hekimbaşı ve Dolabımdaki Sürpriz adlı tiyatro oyunları sahnelenecek. Çocuklar Bubble Show ve illüzyon gösterilerinin yanı sıra çuval yarışı ve sandalye kapmaca gibi etkinliklerle vakit geçirecek. Karagöz ile Hacivat, Kavuklu ile Pişekar, Aşuk ile Maşuk ve Meddah gösterileri de programda yer alacak.

Teravih namazının ardından aile odaklı sahne içerikleriyle meydan gece saatlerine kadar canlılığını koruyacak. "Aileler Yarışıyor" programının yanı sıra Babam ve Oğlum, Buğday Tanesi, Tosun Paşa, Gülen Gözler ve Çanakkale Yolun Sonu filmleri izleyiciyle buluşacak. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun konser ve müzik dinletileri de gerçekleştirilecek. Alışveriş stantları ise ziyaretçilere sosyal bir buluşma ortamı sunacak.

Ramazan Sokağı'nda her gün kurulacak iftar sofralarında yüzlerce kişi aynı sofrada buluşacak. Ücretsiz olarak sunulacak iftar menüleriyle vatandaşlar birlikte oruç açacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırının yanı sıra 153 Restoran İlçe Transfer Merkezi yanında ve 153 Restoran Üniversite yerleşkesinde de Ramazan boyunca hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerini yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'da ramazanın birlik ve paylaşma atmosferini bu yıl yine hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğumuz alanda yaşayacağız. Hemşehrilerimizle gönül sofralarında hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşayacak, etkinliklerle ramazanı en güzel şekilde yaşayacağız. İftar çadırımız ve 153 Restoranlarımız ile ramazanın bereketine hep birlikte ortak olacağız. Bu yıl da tüm hemşehrilerimizi ramazan ayının manevi coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Bu vesileyle de şimdiden tüm hemşehrilerimizin ramazanını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Ramazan Sokağı etkinlikleri 19 Mart'a kadar sürecek, ardından bayram etkinlikleri gerçekleştirilecek.