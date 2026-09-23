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Bafra'da çiftlik yangını 14 saatte söndürüldü, ekipler yem çuvallarında dinlendi

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Bafra'da çiftlik yangını 14 saatte söndürüldü, ekipler yem çuvallarında dinlendi
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Bafra'da çiftlikte çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bafra Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren mücadelesiyle söndürüldü. İtfaiye erleri, kıyafetlerini çıkarmadan yem çuvallarının üzerinde dinlendi.

İTFAİYE ERLERİ BÖYLE DİNLENDİ

Bafra'da bir çiftlikte çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bafra Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Alevleri kontrol altına almak için gece boyunca çalışan itfaiye erleri, yaklaşık 14 saat süren mücadelenin ardından yangını söndürdü. Saatlerce yangınla mücadele eden ekipler, çalışmaların ardından dinlenmek için çiftlikteki yem çuvallarının üzerine uzandı. Bazı itfaiye erleri, üzerlerindeki yangın kıyafetlerini çıkarmadan kısa süre dinlendi. İtfaiye erlerinin yem çuvallarının üzerinde uyuduğu anlar, yangının ardından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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