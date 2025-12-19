Haberler

Eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak'ta ebeveynlerle buluştu

Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Saniye Bencik Kangal, Kavak ilçesinde ebeveynlerle bir araya gelerek sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisi ve aile içi iletişimi güçlendirmenin yollarını anlattı.

?Etkinlikte Kangal, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, ebeveynlik sürecine dair bilgilendirmelerde bulundu.

?Kavak Belediyesi, katkılardan dolayı Kangal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
title