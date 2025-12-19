Eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak'ta ebeveynlerle buluştu

? Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak ilçesinde ebeveynlerle bir araya geldi.

?Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen "Sınır Var, Sinir Yok" başlıklı programda Kangal, sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisinin temelleri ve aile içi iletişimi güçlendirmenin yolları hakkında sunum yaptı.

?Etkinlikte Kangal, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, ebeveynlik sürecine dair bilgilendirmelerde bulundu.

?Kavak Belediyesi, katkılardan dolayı Kangal'a teşekkür etti.