Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşları iftar programında ağırladı. Vali Orhan Tavlı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlar ağırlandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide İskenderoğlu ile eşi Yücel İskenderoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Roman vatandaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı kültür ve toplulukların bir arada yaşadığı köklü bir medeniyet coğrafyası olduğunu ifade eden Tavlı, Roman vatandaşların da zengin kültürleriyle ülkenin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Roman vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Tavlı, Cumhurbaşkanı liderliğinde Roman vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarını desteklemeye yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Programa Roman vatandaşlar aileleriyle katıldı. Çocuklar programda, son dönemde söylediği ilahilerle tanınan Samsunlu Roman vatandaş Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
