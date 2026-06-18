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Samsun'da yaz aylarında vektörle mücadele çalışmaları artırıldı

Samsun'da yaz aylarında vektörle mücadele çalışmaları artırıldı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan kene ve karasinek gibi zararlılara karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Parklar, oyun alanları ve dereler düzenli olarak ilaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla çoğalan vektör kaynaklı risklere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre sağlığının korunması amacıyla özellikle çocukların yoğun olarak vakit geçirdiği parklar, oyun alanları ve yeşil yaşam alanlarında kene, karasinek ve benzeri zararlılara karşı düzenli ilaçlama yapılıyor.

Çalışmalarla halk sağlığının korunması ve vatandaşların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 202 biyosidal ürün uygulayıcısı, 6 teknik personel ve 1 makine bakım ustasından oluşan ekibiyle ilçelerde de çalışma yürütüyor.

İlçe belediyeleriyle yapılan protokol kapsamında biyosidal ürün, ekipman ve teknik destek sağlanırken, çalışmalar 49 araç, 49 ilaçlama makinesi, 1 ilaçlama dronu ve 50 ekiple devam ediyor.

Yıl boyunca tespit edilen yaklaşık 300 bin üreme noktası düzenli olarak ilaçlanıyor.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarının önüne geçilmesi amacıyla riskli alanlar belirli periyotlarla kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla tüm derelerde 10 günlük periyotlarla biyolojik ilaçlarla dere ilaçlaması da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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