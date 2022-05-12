Özbek Haberleri - Özbek Haber - Haberler

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Özbek Haberleri

Özbek haber, Özbek son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kayseri ASKF'den ilkyardım kursu

Kayseri ASKF'den ilkyardım kursu

Özbek - 4 Saat Önce
Hüdayar Mete Buhara kimdir? Yeni Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir?

Hüdayar Mete Buhara kimdir? Yeni Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir?

Özbek - 9 Saat Önce
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 12 Mayıs 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 12 Mayıs 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Özbek - 9 Saat Önce
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Özbek - Dün 16:54
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik

Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik

Özbek - Dün 15:27
Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Özbek - Dün 15:12
Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık, kendi gözünden oldu

Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık, kendi gözünden oldu

Özbek - Dün 14:08
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Özbek - 10.05.2022
Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı

Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı

Özbek - 10.05.2022
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Özbek - 10.05.2022
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Özbek - 10.05.2022
Milli boksör Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi

Milli boksör Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi

Özbek - 10.05.2022
SPOR Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul

SPOR Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul

Özbek - 10.05.2022
Özbek kardeşlerin anne ve babaları adına yaptırdığı okulun temeli atıldı

Özbek kardeşlerin anne ve babaları adına yaptırdığı okulun temeli atıldı

Özbek - 10.05.2022
Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'ten memleketine eğitim desteği

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'ten memleketine eğitim desteği

Özbek - 10.05.2022
Özbekistan'da 'Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı' düzenlendi

Özbekistan'da "Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı" düzenlendi

Özbek - 10.05.2022
Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı

Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı

Özbek - 10.05.2022
Özbekistan'da 'Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi'

Özbekistan'da "Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi"

Özbek - 10.05.2022
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

Özbek - 10.05.2022
Türk tır sürücülerinin Gürcistan isyanı

Türk tır sürücülerinin Gürcistan isyanı

Özbek - 09.05.2022
Türk tır sürücülerinin Gürcistan isyanı

Türk tır sürücülerinin Gürcistan isyanı

Özbek - 09.05.2022
Gülle atmada milli atlet Alperen Karahan, Türkiye rekoru kırdı

Gülle atmada milli atlet Alperen Karahan, Türkiye rekoru kırdı

Özbek - 09.05.2022
Türkiye'deki kuraklık riskine dikkat çekildi

Türkiye'deki kuraklık riskine dikkat çekildi

Özbek - 08.05.2022
Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı

Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı

Özbek - 07.05.2022
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı Samsun'da

Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı Samsun'da

Özbek - 07.05.2022
Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor

Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor

Özbek - 07.05.2022
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Özbek - 07.05.2022
İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 7 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 7 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Özbek - 07.05.2022
Tır Şoförleri, Sarp Sınır Kapısında Günlerdir Bekliyor.

Tır Şoförleri, Sarp Sınır Kapısında Günlerdir Bekliyor.

Özbek - 06.05.2022
Son dakika haberleri | Özbekistan: Özbek-Kırgız sınırında ölenler, askerlere saldıran kaçakçılar

Son dakika haberleri | Özbekistan: Özbek-Kırgız sınırında ölenler, askerlere saldıran kaçakçılar

Özbek - 06.05.2022
Özbekistan-Kırgızistan sınırında çıkan olayda 3 Kırgız hayatını kaybetti

Özbekistan-Kırgızistan sınırında çıkan olayda 3 Kırgız hayatını kaybetti

Özbek - 06.05.2022
Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü

Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü

Özbek - 06.05.2022
Okullarında kuaförlüğü öğrenip iş yeri açma belgesiyle mezun oluyorlar

Okullarında kuaförlüğü öğrenip iş yeri açma belgesiyle mezun oluyorlar

Özbek - 06.05.2022
Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun

Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun

Özbek - 06.05.2022
İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 6 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 6 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Özbek - 06.05.2022
Bakan Soylu: 'İstanbul'a sığınmacı almıyoruz'

Bakan Soylu: "İstanbul'a sığınmacı almıyoruz"

Özbek - 05.05.2022
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

Özbek - 05.05.2022
Özbekistan'da 'Altın Kalem' medya ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan'da "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu

Özbek - 04.05.2022
Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor

Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor

Özbek - 04.05.2022
Son dakika gündem: Soylu: 'Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı'

Son dakika gündem: Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı"

Özbek - 04.05.2022
Son dakika haberleri | Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' haberlerine yalanlama

Son dakika haberleri | Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Hasta tutukluya ölüm tehdidi" haberlerine yalanlama

Özbek - 03.05.2022
İzmir'de turistik ilçelerin altyapısı yaza hazırlanıyor

İzmir'de turistik ilçelerin altyapısı yaza hazırlanıyor

Özbek - 03.05.2022
Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak

Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak

Özbek - 02.05.2022
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

Özbek - 01.05.2022
Mustafa Altındağ: 'Camiamıza hayırlı olsun'

Mustafa Altındağ: "Camiamıza hayırlı olsun"

Özbek - 01.05.2022
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

Özbek - 01.05.2022
MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de

MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de

Özbek - 01.05.2022
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Y. Samsunspor: 0

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Y. Samsunspor: 0

Özbek - 01.05.2022
Özbekistan'dan Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a 4 bin ton insani yardım

Özbekistan'dan Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a 4 bin ton insani yardım

Özbek - 30.04.2022
Ankara Valiliğinden Ramazan Bayramında alınan tedbirlere ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden Ramazan Bayramında alınan tedbirlere ilişkin açıklama

Özbek - 30.04.2022
Kızılcahamam Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi

Kızılcahamam Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi

Özbek - 30.04.2022
'Gaybubet evleri' davası sanıkları, örgüt üyeliğinden yargılanacak

'Gaybubet evleri' davası sanıkları, örgüt üyeliğinden yargılanacak

Özbek - 29.04.2022
Sevda Erdan Kılıç, Geri Gönderme Merkezlerindeki Etli, Köfteli Menüleri Bakan Soylu'ya Sordu: 'Mültecilere Sağladığın İmkanlardan Vatandaşımıza Yok...

Sevda Erdan Kılıç, Geri Gönderme Merkezlerindeki Etli, Köfteli Menüleri Bakan Soylu'ya Sordu: "Mültecilere Sağladığın İmkanlardan Vatandaşımıza Yok...

Özbek - 29.04.2022
Son dakika haber... FETÖ'nün kamu yapılanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Son dakika haber... FETÖ'nün kamu yapılanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Özbek - 29.04.2022
Son dakika haberi: Metin Öztürk: 'Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk' -1-

Son dakika haberi: Metin Öztürk: "Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk" -1-

Özbek - 28.04.2022
Metin Öztürk: 'Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk' -2-

Metin Öztürk: "Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk" -2-

Özbek - 28.04.2022
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özbek - 28.04.2022
Eşref Hamamcıoğlu: 'Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz' -2-

Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz" -2-

Özbek - 27.04.2022
Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu

Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu

Özbek - 27.04.2022
Savaştan kaçıp Samsun'a gelen Ukraynalılar için Türkçe kursu düzenlendi

Savaştan kaçıp Samsun'a gelen Ukraynalılar için Türkçe kursu düzenlendi

Özbek - 27.04.2022
Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Özbek - 27.04.2022
Başkan Yılmaz: 'Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz'

Başkan Yılmaz: "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz"

Özbek - 27.04.2022
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu

Özbek - 27.04.2022
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Özbekler, Buhara ekmeği geleneğini Anadolu'da yaşatıyor

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Özbekler, Buhara ekmeği geleneğini Anadolu'da yaşatıyor

Özbek - 27.04.2022
Eşref Hamamcıoğlu: 'Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz'

Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz"

Özbek - 27.04.2022
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

Özbek - 27.04.2022
FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN AVUKAT SAVUNMA YAPTI

FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN AVUKAT SAVUNMA YAPTI

Özbek - 26.04.2022
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ avukatlarından Cemalettin Mutlu'nun davası

Gaybubet evinde yakalanan FETÖ avukatlarından Cemalettin Mutlu'nun davası

Özbek - 26.04.2022
Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü

Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü

Özbek - 26.04.2022
Bayram İkramiyesi Verilsin… Memur da Bayram Etsin…

Bayram İkramiyesi Verilsin… Memur da Bayram Etsin…

Özbek - 26.04.2022
Son dakika haberleri! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

Son dakika haberleri! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

Özbek - 25.04.2022
AVCILAR'DA ÇEKİCİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AVCILAR'DA ÇEKİCİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Özbek - 25.04.2022
Kayseri 1. Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 5 Bünyan Belediyespor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 5 Bünyan Belediyespor: 1

Özbek - 25.04.2022
Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı

Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı

Özbek - 25.04.2022
Son dakika haberi... Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

Son dakika haberi... Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

Özbek - 25.04.2022
Bakan Bilgin: 'İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız'

Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız"

Özbek - 25.04.2022
Arif Hür Yazdı: Monica Bellucci, Türkiye'den Ne Sipariş Etti? İşte Cevabı...

Arif Hür Yazdı: Monica Bellucci, Türkiye'den Ne Sipariş Etti? İşte Cevabı...

Özbek - 25.04.2022
Düzensiz göçün önlenmesi için İran sınırında güvenlik üst düzeyde

Düzensiz göçün önlenmesi için İran sınırında güvenlik üst düzeyde

Özbek - 25.04.2022
Son dakika haber: Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

Son dakika haber: Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

Özbek - 25.04.2022
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı

Özbek - 24.04.2022
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Özbek - 24.04.2022
Edremit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Edremit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Özbek - 24.04.2022
Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Özbek - 23.04.2022
Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi

Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi

Özbek - 23.04.2022
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Özbek - 23.04.2022
23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE

23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE

Özbek - 23.04.2022
Muhittin Böcek, Koltuğunu Çocuk Başkana Devretti

Muhittin Böcek, Koltuğunu Çocuk Başkana Devretti

Özbek - 23.04.2022
DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu

DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu

Özbek - 22.04.2022
Ankara Büyükşehir'in dev ulaşım projeleri sürüyor

Ankara Büyükşehir'in dev ulaşım projeleri sürüyor

Özbek - 22.04.2022
Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 milyon 730 bin adet makaron yakaladı

Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 milyon 730 bin adet makaron yakaladı

Özbek - 22.04.2022
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Özbek - 22.04.2022
Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk'ün serveti ne kadar? Metin Öztürk kaç yaşında, nereli?

Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk'ün serveti ne kadar? Metin Öztürk kaç yaşında, nereli?

Özbek - 21.04.2022
Çocuk fındık işçiliğinin önlenmesi için toplandılar

Çocuk fındık işçiliğinin önlenmesi için toplandılar

Özbek - 21.04.2022
Terör örgütü PKK'ya Şırnak'ta darbe: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

Terör örgütü PKK'ya Şırnak'ta darbe: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

Özbek - 21.04.2022
ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu

ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu

Özbek - 20.04.2022
Hisar Genç Filarmoni Orkestrası, 27 Nisan'da konser verecek

Hisar Genç Filarmoni Orkestrası, 27 Nisan'da konser verecek

Özbek - 20.04.2022
Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu

Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu

Özbek - 20.04.2022
TATİL SEZONU ÖNCESİ 'KİRALIK YAZLIK VE VİLLA' UYARISI - YENİDEN

TATİL SEZONU ÖNCESİ 'KİRALIK YAZLIK VE VİLLA' UYARISI - YENİDEN

Özbek - 20.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

Özbek - 19.04.2022
Şahsenem kimdir? Şahsenem hayatı ve biyografisi! Şahsenem kaç yaşında, nereli? Şahsenem gerçek adı ne?

Şahsenem kimdir? Şahsenem hayatı ve biyografisi! Şahsenem kaç yaşında, nereli? Şahsenem gerçek adı ne?

Özbek - 26.01.2021
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