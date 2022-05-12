Özbek Haberleri - Özbek Haber - Haberler

Özbek Haberleri
Özbek haber, Özbek son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 12 Mayıs 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Özbekistan'da "Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı" düzenlendi
İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 7 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika haberleri | Özbekistan: Özbek-Kırgız sınırında ölenler, askerlere saldıran kaçakçılar
Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü
İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 6 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika gündem: Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı"
Son dakika haberleri | Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Hasta tutukluya ölüm tehdidi" haberlerine yalanlama
Sevda Erdan Kılıç, Geri Gönderme Merkezlerindeki Etli, Köfteli Menüleri Bakan Soylu'ya Sordu: "Mültecilere Sağladığın İmkanlardan Vatandaşımıza Yok...
Son dakika haberi: Metin Öztürk: "Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk" -1-
Metin Öztürk: "Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk" -2-
Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz" -2-
Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Özbekler, Buhara ekmeği geleneğini Anadolu'da yaşatıyor
Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz"
Son dakika haberleri! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü
Son dakika haberi... Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 milyon 730 bin adet makaron yakaladı
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk'ün serveti ne kadar? Metin Öztürk kaç yaşında, nereli?