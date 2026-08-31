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Alanya'da inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

Alanya'da inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel inşaatında çalışan 45 yaşındaki Yavuz Özbek, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında çalıştığı sırada ikinci kattan düşen 45 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında çalışan Yavuz Özbek (45), kalıp malzemelerini taşıdığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. 

OLAYLA İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan Özbek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özbek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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