Kaymakam 2 bin 100 rakımlı yaylada besicileri ziyaret etti

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Emrah Özbek, 2 bin 100 rakımlı Şehit Yaylası'ndaki besicileri ziyaret etti.

Havanın ısınmasıyla hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan besiciler, sürülerini yaklaşık 4-5 ay boyunca konakladıkları bölgedeki zengin bitki örtüsüyle besliyor.

Besiciler, yaylada karşılaştıkları zorlu yaşam koşullarına rağmen üretimlerini verimli bir şekilde sürdürmeye çalışıyor.

Yedisu Kaymakamı Emrah Özbek de yaylaya çıkarak besicilerle bir araya geldi.

Sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Özbek, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Besicilerden Rüstem Aç, Kaymakam Özbek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun yıllardır aynı yaylaya çıktıklarını anlatan Aç, "İlk defa bir kaymakamımızı yaylada gördük. Yollar kötü olmasına rağmen Kaymakamımız buraya geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Yollarımızı temizliyor, mutlu olduk. Her yere gidip vatandaşların sorunlarını dinliyor." dedi.

Kaynak: AA