Galatasaray Başkanı Özbek, 27. şampiyonluk ve Avrupa hedefini açıkladı

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı için mücadele ederken, diğer taraftan tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız" dedi.

Galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Üst üste yaşanan kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun, "Özellikle kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker ağabeyimizi ve Galatasaraylılar Derneği başkanlığı görevinde bulunmuş Fidel Berber'i, divan üyemiz beyaz perdenin değerli aktörlerinden Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bütün camiamıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Fuat ağabey için yarın saat 11'de kulübümüzde anma düzenleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'BİZLERE DÜŞEN GÖREV 121 YILDIR NESİLDEN NESLE AKTARILAN BU EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR'

Üstlendikleri görevin bu emaneti daha da ileriye taşımak olduğunun altını çizen Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"121'inci yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları, Galatasaray Lisesi'nde bugün milyonların peşinden gittiği büyük bir hayalin temelini attı. O gün, oraya konulan hedef yalnızca bir spor kulübü kurmak değildi. Türk sporunda öncü olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk olmayan takımları yenmekti. Bizlere düşen görev de 121 yıldır nesilden nesle aktarılan bu emaneti daha ileriye taşımaktır. Başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere Galatasaray'a hizmet etmiş tüm büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

'EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ TÜRKİYE'DE YAKALADIĞIMIZ İSTİKRARI VE BAŞARIYI AVRUPA'YA TAŞIMAKTIR'

Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacaklarının altını çizen Dursun Özbek, "Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26'ncı şampiyonluk, üst üste 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için gurur kaynağıdır. Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27'nci şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5'inci kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam" ifadelerinde bulundu.

'ASLANTEPE VADİSİ'NDE ÇALIŞMALARIMIZ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Kulübün projeleriyle de ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Özellikle iki proje üzerinde duracağım. Bu hafta mali genel kurulumuz var. Orada detaylı bilgi aktaracağım. Aslantepe Vadisi'nde çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir projeyi arkadaşlarımla berabere Galatasaray'a hizmet açmak için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Kemerburgaz'da akademi binamızla beraber 4 tane daha ilave futbol sahası yapma çalışmalarımız devam ediyor. Orada bizden kaynaklanmayan kısa bir gecikmemiz var. Akademi binasının her şeyini hazırladık. Kulüple ilgili sorunumuz yok, sorun tamamen belediye ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde" diye konuştu.

'GALATASARAY FORMASININ OLDUĞU HER YERDE İDDİALI OLMAK İSTİYORUZ'

Tüm branşlarda hedef yükselttiklerine değinen Özbek, "Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hedefleri yükselttik. Galatasaray formasının olduğu her yerde iddialı olmak istiyoruz. Yalnızca başarı bizim için sezon sonu kazanılan kupalardan ibaret değil. Altyapılarımızdan sporcu yetiştirmek, gençlerimize Galatasaray formasını taşıma fırsatını vermek ve şubelerimize sportif olduğu kadar mali açıdan da güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak zorundayız. Ben sporcularımızın ve teknik ekiplerimizin sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyorum" dedi.

'BİZ GÜNÜ KURTARMAK İÇİN DEĞİL, GALATASARAY'IN YARINLARINI HAZIRLAMAK İÇİN BURADAYIZ'

Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalıştıklarını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı için mücadele ederken, diğer taraftan tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız."

'GALATASARAY BİR OLDUĞUNDA BAŞARIR'

Galatasaray'ı hak ettiği başarılara hep beraber taşıyacaklarına değinen Dursun Özbek, "Bunu başarabilmemizin yolu da Galatasaray'ın her zaman en büyük gücü olan, birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Elbette farklı görüşlerimiz olacak. Bütün bunların üzerindeki ortak paydamız Galatasaray. Geçmişimiz bize çok açık bir şey söylüyor; Galatasaray bir olduğunda başarır. 121 yıl olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edecek ve Galatasaray'ın hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı