Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbek alfabesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbek alfabesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin alfabesine geçiş süreci kapsamında Özbek alfabesine yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu'nun Latin alfabesine geçiş sürecinde, Türkiye ve Türk dünyası ile dil entegrasyonunu güçlendirecek ortak alfabe çalışmalarımızla uyumlu biçimde Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeyi kabul etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kabul edilen yeni değişiklik, karmaşık harflerin yerine daha pratik ve ortak Türk alfabesi ile tam uyumlu sembollerin getirilmesini sağlamaktadır. Buna göre yeni düzenlemeyle, mevcut alfabedeki 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerini 28 harf ve bir kesme işareti alacak. Reformun en büyük yeniliği ise yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı zor olan çift sembollü harflerin tek bir karakterle değiştirilmesi olacaktır. Türkiye olarak dil ortaklığımızı güçlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortak alfabe ile hazırlanmış ilk eser 7 Ekim 2025'te kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmişti. Yaklaşık 40 milyon nüfusu ve stratejik konumuyla, son 10 yılda pek çok sahada ciddi bir sıçrama gösteren Özbekistan'ın bu yönelimi Türk dünyası açısından oldukça kıymetlidir. Bu vesileyle söz konusu kararın mimarı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımızı sunuyor, kardeş Özbekistan'a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor

Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan isimler

Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama