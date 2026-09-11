AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbek alfabesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin alfabesine geçiş süreci kapsamında Özbek alfabesine yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu'nun Latin alfabesine geçiş sürecinde, Türkiye ve Türk dünyası ile dil entegrasyonunu güçlendirecek ortak alfabe çalışmalarımızla uyumlu biçimde Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeyi kabul etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kabul edilen yeni değişiklik, karmaşık harflerin yerine daha pratik ve ortak Türk alfabesi ile tam uyumlu sembollerin getirilmesini sağlamaktadır. Buna göre yeni düzenlemeyle, mevcut alfabedeki 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerini 28 harf ve bir kesme işareti alacak. Reformun en büyük yeniliği ise yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı zor olan çift sembollü harflerin tek bir karakterle değiştirilmesi olacaktır. Türkiye olarak dil ortaklığımızı güçlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortak alfabe ile hazırlanmış ilk eser 7 Ekim 2025'te kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmişti. Yaklaşık 40 milyon nüfusu ve stratejik konumuyla, son 10 yılda pek çok sahada ciddi bir sıçrama gösteren Özbekistan'ın bu yönelimi Türk dünyası açısından oldukça kıymetlidir. Bu vesileyle söz konusu kararın mimarı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımızı sunuyor, kardeş Özbekistan'a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı