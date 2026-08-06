Uzmanından yaz uyarıları: Çocukları sıcaktan koruyun, susamadan su verin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Özbek, çocukların, sıcak havalardan yetişkinlere göre daha fazla etkilendiklerini söyleyerek, " Ailelerin çocuklarına susamalarını beklemeden düzenli aralıklarla su içirmeleri önemlidir" dedi.

Yaz tatili, çocuklar için yılın en eğlenceli ve unutulmaz günleri oluyor. Çocuk doktorları için ise bu dönem, muhtemel risklerin en üst seviyelere çıktığı zamanları tanımlıyor. Çünkü, güneş altında oynanan oyunlar, yetersiz su tüketimi, havuzda geçirilen uzun zaman veya fark edilmeyen bir böcek sokması; kısa sürede halsizlik, ateş, ishal ya da ciddi sıvı kaybına dönüşebiliyor.

Çocukların yetişkinlere göre sağlık sorunlarından çok daha hızlı etkilenebildiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Özbek, ailelerin basit ama etkili önlemlerle birçok sorununun önüne geçebileceğini belirterek uyarı ve önerilerde bulundu.

Sıcak havada sıvı kaybı yaşanıyor

Dr. Özgül Özbek, çocukların, sıcak havalardan yetişkinlere göre daha fazla etkilendiklerini söyleyerek, "Özellikle 5 yaş altı çocuklarda terleme ile birlikte hızlı sıvı kaybı gelişebilir. Halsizlik, ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük, idrar miktarında azalma ve uykuya eğilim, susuzluğun önemli belirtilerdir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına susamalarını beklemeden düzenli aralıklarla su içmeleri önemlidir. Yaz sıcaklarında uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler ve kirli su, mide-bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlar. İshal, kusma ve ateşle seyreden bu hastalıklar çocuklarda kısa sürede sıvı kaybına yol açabilir. Özellikle açıkta satılan gıdalar, iyi yıkanmamış meyve-sebzeler ve hijyenik olmayan havuz suları risk oluşturur. İshal başlayan çocuklarda bol sıvı verilmesi ve belirtiler uzarsa bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" diye konuştu.

Güneş yanıkları ve cilt sorunları gelişebiliyor

Oyun oynarken uzun süre güneşin altında kalan çocuklarda güneş yanıkları, sıcak döküntüleri ve bazı cilt enfeksiyonları görülebildiğini söyleyen Özbek, "Özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmak oldukça risklidir. Açık renkli, pamuklu kıyafetler, şapka ve çocuklara uygun güneş koruyucu ürünler koruma sağlamaya yardımcı olur. Yazın sık görülen sorunlardan biri de kulak enfeksiyonları ve gözde tahriştir. Uzun süre havuzda kalmak dış kulak yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Kızarıklık, ağrı, akıntı veya işitmede azalma durumunda bir uzmana başvurulmalıdır. Yaz aylarında çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmesi, bisiklet, scooter, kaykay ve oyun parkı aktivitelerinin artmasıyla birlikte düşme ve çarpma kaynaklı yaralanmalar da sık görülür. Özellikle baş travmaları, kol-bacak kırıkları, diz ve dirsek yaralanmaları acil servise başvuruların önemli nedenleri arasındadır. Havuz kenarında koşmak, ıslak zeminlerde oynamak ve koruyucu ekipman kullanmamak yaralanma riskini artırır. Çocukların yaşlarına uygun koruyucu ekipman kullanılması ve küçük çocukların oyun alanlarında mutlaka yetişkin gözetiminde bulunması önemlidir" dedi.

Böcek sokmalarına karşı dikkatli olun

Park, bahçe, piknik alanları ve tatil bölgelerinde böcek sokmalarının da yazın çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında geldiğini ifade eden Dr. Özbek, "Sivrisinek, arı ve diğer böcek sokmaları çoğu zaman hafif kızarıklık ve kaşıntı ile seyretse de bazı çocuklarda belirgin şişlik, ağrı ve alerjik reaksiyon gelişebilir. Özellikle nefes darlığı, dudaklarda şişme, yaygın döküntü veya baygınlık hissi gibi belirtiler acil değerlendirme gerektirir" dedi.

Dr. Özgül Özbek, ailelere şu yaz önerilerinde bulundu:

"Çocuklara sık sık su içirin. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın. Açıkta satılan yiyeceklerden kaçının. Meyve ve sebzeleri iyice yıkayın. Havuz sonrası kulaklarını nazikçe kurulayın. Kazalara karşı koruyucu kıyafetler tercih edin. Çocuklara uygun güneş koruyucular ve böcek kovucu ürünler kullanın. Ateş, kusma, ishal, nefes darlığı veya aşırı halsizlikte bir sağlık kuruluşuna başvurun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı