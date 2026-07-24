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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ŞİÖ toplantısında ikili görüşmeler yaptı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kırgızistan'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kırgızistan'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Kırgızistan'da bulunan Erakçi, Vang, Saidov ve Rıjenkov ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ele alındı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in başkanlığındaki toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yürütme Kurulu Direktörü Ularbek Şarşeyev katıldı.

Kaynak: AA
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