Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İspanya Süper Kupası'nın tanıtım organizasyonunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yan yana oturmasının ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

İki başkanın aynı masada yer alması dikkat çekerken Özbek, Aziz Yıldırım'la uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları bulunduğunu ifade etti.

"ELBETTE SELAM VERECEĞİZ"

Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'la yan yana gelmelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız."

"ÇOK ZORLU VE ÇETİN BİR LİG OLACAK"

Özbek, iki kulüp arasındaki saha içi rekabetin devam edeceğinin de altını çizdi. Galatasaray Başkanı, "Bu durum, 2026-27 sezonunun çok zorlu ve çok çetin bir lig olacağı gerçeğini değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var." ifadelerini kullandı.