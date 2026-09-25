Haberler

Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette... Haber Videosunu İzle
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İspanya Süper Kupası tanıtımında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yan yana oturmasıyla ilgili konuştu. Özbek, Yıldırım'la 2014'ten bu yana tanıştıklarını belirterek, yan yana geldiklerinde selamlaşmalarının ve varsa sorunları konuşmalarının doğal olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İspanya Süper Kupası'nın tanıtım organizasyonunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yan yana oturmasının ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

İki başkanın aynı masada yer alması dikkat çekerken Özbek, Aziz Yıldırım'la uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları bulunduğunu ifade etti.

"ELBETTE SELAM VERECEĞİZ"

Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'la yan yana gelmelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız."

"ÇOK ZORLU VE ÇETİN BİR LİG OLACAK"

Özbek, iki kulüp arasındaki saha içi rekabetin devam edeceğinin de altını çizdi. Galatasaray Başkanı, "Bu durum, 2026-27 sezonunun çok zorlu ve çok çetin bir lig olacağı gerçeğini değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yayın hakları çıkışı: Rakamlar 2-3 katına çıkmadan kimsenin havuzda olma niyeti yok

Rakamlar 2-3 katına çıkmadan hiçbir kulüp havuza girmek istemiyor
Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
İlahiyatçı yazar Demircan'dan Diyanet'e çağrı: Cuma namazı farzla bitmeli

İlahiyatçı yazar Demircan'dan Diyanet'e "Cuma namazı" çağrısı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler kızının yargılanacağı 1 Ekim'de

Güllü'nün ölümünde hesap günü yaklaşıyor! Kızı hakim karşısına çıkacak