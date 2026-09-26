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Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Edirne'de askeri törenle toprağa verildi

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Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Edirne'de askeri törenle toprağa verildi
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Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek için Edirne'deki Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda camiden çıkarılan Özbek, askeri tören eşliğinde Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, cenazesi, Edirne'de toprağa verildi.

Özbek için Eski Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özbek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda camiden çıkarıldı.

Askeri tören eşliğinde Yeni Şehir Mezarlığı'na götürülen Özbek'in cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak: AA
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