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Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

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Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu
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2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Serdal Adalı bir araya geldi. Yıllar sonra aynı ortamda bulunan Yıldırım ve Özbek'in samimi bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

İstanbul'da düzenlenen 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısı, Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getirdi.

FUTBOLUN ÖNEMLİ İSİMLERİ BULUŞTU

Toplantıya Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldı. Etkinlikte bir araya gelen Yıldırım ve Özbek'in uzun süre sohbet ettiği görüldü.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Fenerbahçe ve Galatasaray camialarının eski başkanları Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in yıllar sonra aynı ortamda bulunması dikkat çekti. İkilinin hararetli şekilde sohbet ettiği anlar objektiflere yansıdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnis Demirağ:

GS lıyım Ama Aziz Babaaaaaaaa Ağır Basar Biz Onu Seviyor Ve Saygı Duyuyoruz

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Haber Yorumlarıjrywtkcrqv:

FB ve GS eski başkanları ne demek İkiside görevi mi bıraktı

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