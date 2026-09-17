Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

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İstanbul'da düzenlenen 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısı, Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getirdi.

FUTBOLUN ÖNEMLİ İSİMLERİ BULUŞTU

Toplantıya Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldı. Etkinlikte bir araya gelen Yıldırım ve Özbek'in uzun süre sohbet ettiği görüldü.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Fenerbahçe ve Galatasaray camialarının eski başkanları Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in yıllar sonra aynı ortamda bulunması dikkat çekti. İkilinin hararetli şekilde sohbet ettiği anlar objektiflere yansıdı.