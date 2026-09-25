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Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu

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Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Tecrübeli teknik adamla gelecek sezon için görüşeceklerini belirten Özbek, "İstikrarı bozmak niyetinde değilim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili merak edilen soruya Başkan Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Özbek, başarılı teknik adamla yeni sezon öncesinde masaya oturacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybol takımının sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde konuşan Dursun Özbek, Okan Buruk'la sözleşme konusunda görüşeceklerini söyledi.

"OKAN HOCA İLE ELBETTE GÖRÜŞECEĞİZ"

Okan Buruk'la sözleşme uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna yanıt veren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Okan hocayla elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan birisi de hem camia olarak, hem sportif olarak istikrarı yakalamış durumdayız."

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'la yola devam etme konusundaki yaklaşımı da netleşmiş oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Mutluay:

bunun altında bir şey var yakında çıkar

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