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Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil Haber Videosunu İzle
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil
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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül'ün Dursun Özbek konuşurken sergilediği tavır dikkat çekti. Başkan Özbek genç futbolcunun çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anlatırken, Deniz Gül'ün sakız çiğneyip gülümsemesi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Görüntülere “Başkanın yanında sakız çiğnemek hoş değil” şeklinde yorumlar yapıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Deniz Gül hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcunun çocukluk yıllarında Galatasaray stadına geldiğini anlatan Özbek, hayalini kurduğu takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÖZBEK DENİZ GÜL'Ü ANLATTI

Dursun Özbek, “2013 yılında stada gelmiş Deniz. Hayal kurduğu takıma gelmesi çok güzel. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

ÖZBEK KONUŞURKEN SAKIZ ÇİĞNEDİ

Özbek'in bu sözleri söylediği sırada hemen yanında bulunan Deniz Gül'ün sakız çiğnediği ve gülümsediği görüldü. Genç futbolcunun Özbek konuşurken sakız çiğnemesini uygun bulmayan bazı futbolseverler, görüntülere “Başkanın yanında sakız çiğnemek hoş değil” şeklinde yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

yılın balonu not alın bir kenara

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Haber YorumlarıDamar Can:

Başkandan Yanak Makası Almadıysa Normaldir :)) Dağılın Marş Marş

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