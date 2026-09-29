Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu

Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Özbek, Türk futbolunu uluslararası arenada temsil edecek. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da ECA Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı.
- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.
- Seçim, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirildi.
- Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2023'te ikinci kez bu göreve seçilmişti.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.
''SEÇİMİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM''
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen seçimde EFC yönetim kuruluna seçilen Dursun Özbek, görevinde Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil edecek. Dursun Özbek, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu'na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ DA GÖREV YAPMIŞTI
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2023’te ikinci kez bu göreve seçilmişti. Koç, Fenerbahçe başkanlığının sona ermesinin ardından ECA’daki görevini de bırakmıştı.