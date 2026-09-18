Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

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Türk futbolunun iki önemli kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanları, 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında bir araya geldi. Organizasyon sırasında yan yana oturan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in sohbet ettiği anlar dikkat çekerken, toplantıdan yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖZBEK'İN DİKKATİNİ YILDIRIM'IN TELEFONU ÇEKTİ

Görüntülerde Aziz Yıldırım'ın cep telefonuyla ilgilendiği, Dursun Özbek'in ise Yıldırım'ın telefon ekranına doğru baktığı görüldü. İki başkanın toplantı sırasında yaşadığı bu anlar objektiflere yansıdı.

İKİ BAŞKANIN SAMİMİ DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinin iki önemli ismi Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in etkinlik boyunca sohbet ettiği görüldü. İkilinin samimi görüntüleri futbolseverlerin dikkatini çekti.