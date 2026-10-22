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Niğde'de Öğretmen Akademileri'nin yeni eğitim yılı açılış programı yapıldı

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Niğde'de Öğretmen Akademileri'nin yeni eğitim yılı açılış programı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 150 öğretmenin katılımıyla müzik, edebiyat, biyografi ile şehir ve kültür akademilerinin yapıldığını belirtti.

Niğde'de Öğretmen Akademileri'nin açılış programı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en temel güç olduğunu söyledi.

Bu gücün en kıymetli taşıyıcılarının öğretmenler olduğunu belirten Büyükkaymakcı, öğretmenlerin kültürel ve entelektüel birikimlerini zenginleştiren her adımın eğitimin niteliğini yükselten değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

Büyükkaymakcı, Öğretmen Akademileri'nin 3 yıldır farklı programlarla öğretmenleri bilgi, kültür, sanat ve düşünce dünyasının zenginlikleriyle buluşturduğunu dile getirdi.

Bu tür programların öğretmenleri çok yönlü geliştirdiğini anlatan Büyükkaymakcı, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğretmenlerimiz akademilerde edineceğiniz bilgi ve deneyimlerin mesleki yaklaşımınıza yeni ufuklar açmasını, düşünce ve sanatla kurduğunuz bağı güçlendirmesini diliyorum. Bu kazanımların, yetiştireceğiniz nesiller aracılığıyla eğitim hayatımıza da yansıyacağına inanıyorum. Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmen Akademileri'nin yeni eğitim öğretim yılında başarılı ve verimli çalışmalara vesile olmasını diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de Öğretmen Akademileri'nin 3 yıldır kentte uygulandığını ifade etti.

Bu programların eğitim çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Özbek, "2025-2026 eğitim öğretim yılında 150 öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz müzik, edebiyat, biyografi ile şehir ve kültür akademileri, öğretmenlerimizin mesleki ve kültürel birikimini zenginleştirerek bu birikimin eğitim ortamlarına yansımasına katkı sundu. Yeni eğitim öğretim yılında çalışmalarımızın verimli geçmesini diliyor, açılış programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretmen ve akademisyenlerin katıldığı programda halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA
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