Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 2025-2026 sezonunda elde ettiği gelirleri açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nden 63 milyon euro kazandıklarını belirten Özbek, kulübün toplam konsolide hasılatının ise 480 milyon euroya ulaştığını duyurdu. Her iki rakamın da kulüp tarihinde rekor olduğunu vurgulayan Özbek, başarının bu sezon da sürmesini umduğunu söyledi.
- Galatasaray, 2025-2026 sezonunda 480 milyon euro (yaklaşık 23,8 milyar lira) konsolide hasılatla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi performansıyla geçtiğimiz sezon UEFA'dan 63 milyon euro gelir elde etti.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayıp play-off turunda Juventus'u eledi, son 16 turunda Liverpool'a elendi.
Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali tablosuna ilişkin dikkat çeken rakamlar açıkladı.
2025-2026 sezonunda kulüp tarihinin en yüksek konsolide hasılatına ulaştıklarını belirten Özbek, "Bu dönemde 480 milyon euro yani yaklaşık 23,8 milyar lirayla kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 63 MİLYON EURO
Dursun Özbek, Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarından elde ettiği gelirlerde de rekor kırdığını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi performansının kulübe önemli bir kazanç sağladığını belirten Özbek, "UEFA gelirlerinde de bir rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek." dedi.
JUVENTUS'U ELEDİ, LIVERPOOL'A TAKILDI
Galatasaray, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı.
Topladığı 10 puanla 20. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın Avrupa macerası, bu turda Liverpool'a elenmesiyle sona erdi.