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İnegöl'de Fotokapan Yaban Hayatını Görüntüledi

İnegöl'de Fotokapan Yaban Hayatını Görüntüledi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Haluk Özbek, kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki tarlasına kurduğu fotokapanla yaban hayatını kayıt altına aldı. Yaklaşık bir hafta boyunca çalışan kamera, 2 yavrusuyla dolaşan bozayı, 2 kızılgeyik ve yaban domuzunun doğal yaşamını saniye saniye görüntüledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Haluk Özbek, tarlasına kurduğu fotokapanla yaban hayatını görüntüledi. Görüntülerde 2 yavrusu ile birlikte dolaşan bozayı ile 2 kızılgeyik ve yaban domuzu yer aldı.

İlçede mobilya fabrikası bulunan iş insanı Haluk Özbek, kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki tarlasına fotokapan kurdu. Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede çalışan kamera, doğadaki canlıların hareketliliğini kayıt altına aldı. Fotokapana gündüz ve gece yansıyan görüntülerde, ayı ve 2 yavrusu, 2 kızılgeyik ile yaban domuzu yer aldı. Doğal yaşamın farklı saatlerdeki hareketliliğini gözler önüne seren görüntülerde, hayvanların tarlanın çevresinden geçişleri saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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