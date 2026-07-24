Yüksekova'da kaybolan umut geri geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tek geçim kaynağı olan ineğinin uçurumdan yuvarlanarak telef olmasıyla büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in yüzü, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberin ardından uzatılan yardım eliyle yeniden güldü.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniışık köyünde ikamet eden Özbek ailesi, geçimlerini sağladıkları büyükbaş hayvanlarını geçtiğimiz günlerde engebeli arazi şartları nedeniyle kaybetti. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşerek telef olan ineğin ardından gözyaşı döken Ayni Özbek'in çaresizliği, İHA muhabirinin bölgede yaptığı haberle kamuoyuna duyuruldu. Yürekleri dağlayan görüntülerin basına yansıması üzerine toplumsal dayanışma örneği sergilenerek acılı aile için harekete geçildi.

Ailenin durumunu İHA'nın haberinden öğrenen gazeteci ve sosyal medya içerik üreticisi Erhan İdiz, mağduriyetin giderilmesi amacıyla vakit kaybetmeden destek sağladı. Zorlu yol şartlarına rağmen Yeniışık köyüne giderek aileyi ziyaret eden İdiz, temin ettiği sağmal ineği Ayni Özbek'e bizzat teslim etti.

"Haberdeki feryada kayıtsız kalamazdık"

Köyde Özbek ailesiyle bir araya gelen gazeteci Erhan İdiz, basında yer alan görüntülerin toplumun her kesiminde derin bir üzüntü oluşturduğunu ifade ederek, "Ayni teyzemizin çaresizce feryat ettiği ve kaybettiği ineğinin ardından gözyaşı döktüğü o haber görüntüleri hepimizin yüreğini sızlattı. Bir ailenin tek geçim kapısını, evinin bir parçası gibi gördüğü canını kaybetmesine kayıtsız kalamazdık. İHA'nın gündeme getirdiği bu mağduriyeti bir nebze olsun dindirmek adına en kısa sürede köye ulaştık. Teyzemize 1 inek teslim ederek hem geçimini yeniden temin etmesini hem de çocukların sütsüz kalmamasını amaçladık. Yüzlerindeki o küçük tebessümü görmek bizim için en büyük mutluluktur" dedi.

"Sesimizi duyuran basından Allah razı olsun"

İHA'nın haberi sayesinde sesini duyurarak yeni ineklerine kavuşmanın heyecanını yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek ise, "Gözüm gibi baktığım, evlatlarımın ve torunlarımın rızkını çıkardığım ineğim uçurumdan düşüp ölünce adeta ciğerim yandı. O an ne yapacağımı, çocuklarımı nasıl geçindireceğimi bilemeyip çaresiz kaldım. Allah razı olsun, sesimizi İhlas Haber Ajansı aracılığıyla duydular, bize sahip çıktılar. İneğimi kaybettiğim gün dünyam kararmıştı ama şimdi bana getirilen bu inekle yeniden hayata tutundum, dünyalar benim oldu. Emeği geçen, vesile olan herkese geceli gündüzlü dua ediyorum" dedi.

Köy sakinleri de haberle seslerinin duyurulmasını sağlayan İhlas Haber Ajansına ve yardımı ulaştıran hayırseverlere sergiledikleri örnek dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı