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Kürşad Zorlu, Mirziyoyev'in imzaladığı Özbek alfabesinin yürürlüğe girmesine sevindi

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AK Partili Zorlu, Özbek alfabesinin Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi. Zorlu, 21 Ekim Özbek Dili Bayramı'nda yürürlüğe giren alfabeyle ders kitapları ile tabelaların ömrü bitince aşamalı yenileneceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk dünyasına uygun Özbek alfabesinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 21 Ekim Özbek Dili Bayramı'nda, Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte ders kitapları, tabelalar ve yönlendirme levhaları kullanım ömürleri sona erdikçe aşamalı olarak yenilenecek.

Ortak alfabe çalışmalarımıza güç katacak olan yeniden düzenlenmiş Özbek alfabesiyle, atalarımızın hayallerini gerçekleştirmeye, dil ailemizin etkisini daha da artırmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu vesileyle kardeş Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e teşekkür ediyor, Özbek kardeşlerimizin Dil Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA
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