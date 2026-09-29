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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, EFC yönetim kuruluna oy birliğiyle seçildi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, EFC yönetim kuruluna oy birliğiyle seçildi
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan seçimde Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Özbek, görevinde Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil edecek.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen seçimde EFC yönetim kuruluna seçilen Dursun Özbek, görevinde Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil edecek. Dursun Özbek, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu'na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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