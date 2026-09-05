Haberler

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Milas ilçesinde 10 milyon lira harcanarak er meydanlı, 3 gün 3 gece süren düğünle evlenen Özbek gelin, gerdek gecesinin sabahında 5 milyon liralık altınlarla kayıplara karıştı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli gelin hakkındaki iddiaları reddederken, polis kayıp altınların peşine düştü.

Muğla’nın Milas ilçesinde 10 milyon lira harcanarak 3 gün 3 gece sürdürülen ve er meydanı kurulan düğünün ardından, Özbekistan uyruklu gelin yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyalarıyla sırra kadem bastı. Şikayet üzerine gözaltına alınan gelin hakkındaki iddiaları reddetti.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Ateşoğlu ile aracılar vasıtasıyla tanıştığı Özbekistan uyruklu Mamura Burkhanova (Culponova), görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Yöresel geleneklerin eksiksiz uygulandığı ve Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarının er meydanına çıktığı düğün organizasyonu için yaklaşık 10 milyon lira harcandı.

DÜĞÜN BİTTİ, GELİN VE MİLYONLUK TAKILAR KAYBOLDU

Üç gün üç gece süren ve gece yağlı güreşleriyle dikkat çeken rüya gibi düğünün hemen ardından Ateşoğlu ailesi büyük bir şok yaşadı. Gelinin evde olmadığını fark eden aile yaptıkları aramada, düğünde takılan yaklaşık 4 ila 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da yerinde olmadığını tespit etti.

"ONURUMUN, GURURUMUN PEŞİNDEYİM"

Giden paradan çok yaşadıkları gurur kırıklığına vurgu yapan mağdur baba Mehmet Ateşoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için 1.500.000 TL harcadım. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun, gururumun peşindeyim."

GÖZALTINA ALINAN GELİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ateşoğlu ailesinin Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Özbek gelin, emniyetteki ilk ifadesinde hakkındaki ağır suçlamaları reddetti. 

Eşinden sürekli tehdit ve hakaret gördüğünü, bu yüzden korkarak annesinin evine sığındığını iddia eden Burkhanova’nın ifadesinde şu detaylar öne çıktı:

  • Ziynet Eşyası İddiası: Yanına sadece 20 çeyrek altın ile 226 bin TL aldığını öne süren gelin, geri kalan milyonluk altınların kayınpederinde kaldığını savundu.
  • Arama Sonucu: Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda iddia edilen kayıp altınlara rastlanmadı.

Polis ekiplerinin, milyonluk ziynet eşyalarının akıbetini ortaya çıkarmak ve olayın perde arkasını aydınlatmak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

bi damada baktim ! bi geline baktim , allah allah bu nasil iš dedim :))))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Yurt:

İyide kardeşim o kız sana bakar mı hiç mi uyanmadın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu

Maça damga vuran pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Aşkı Kenya’da buldu, gelini Trabzon’a getirdi

Aşkı Kenya’da buldu, gelini Trabzon’a getirdi
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Panodaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Panodaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun