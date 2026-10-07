Dursun Özbek, Galatasaray'ın Avrupa ve 27. şampiyonluk hedefini açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda yakaladıkları ulusal başarıyı ve istikrarı Avrupa'ya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekim ayının Galatasaray için çok özel bir anlamı olduğunu aktaran Özbek, "Ali Sami Yen ve arkadaşları, 121 yıl önce Galatasaray Lisesi'nde bugün milyonların peşinden gittiği büyük bir hayalin temelini attılar. O gün ortaya koyulan hedef, sadece spor kulübü kurmak değildi. Türk sporunda öncü olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk olmayan takımları yenmekti. Bugün bizlere düşen görev de 121 yıldır nesilden nesile aktarılan bu emaneti daha ileri taşımaktır. Başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere Galatasaray'a hizmet etmiş, bugün burada olmayan büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 121. kuruluş yıl dönümümüz de kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonla yoğun bir döneme girdiğini aktararak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon kazanılan 26. şampiyonluk, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez. Önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri de Türkiye'de yakaladığımız başarıyı ve istikrarı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Okan Buruk hocamıza, teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Sezon uzun ve önümüzde çok önemli maçlarımız var. Hep birlikte sabırla takımımızın yanında olarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Galatasaray'ın geleceğini şekillendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Dursun Özbek, "Aslantepe Vadisi projesinde çalışmalarımıza bakın. Galatasaray'a yakışan ve kulübün ihtiyacı olan bir proje için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Kemerburgaz'daki tesislerimizde bir akademi binamızla beraber dört tane daha futbol sahamız devam ediyor. Orada kısa bir gecikmemiz var. Bizim çalışmalarımızdan kaynaklanmıyor. İlgili belediyenin bugün yaşadıklarından dolayı imza atmayla ilgili gecikmeler oldu. Dün itibarıyla bir mutabakata geldik. Akademi binasının her şeyini hazırladık. Sorun tamamen belediye ile olan ilişkilerimizle alakalı." diye konuştu.

"Galatasaray formasının bulunduğu her yerde iddialı olmak istiyoruz"

Dursun Özbek, kazanılan kupalarla beraber altyapıdan sporcu yetiştirmenin de kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Yeni sezonun Galatasaray'ın amatör branşları için çok önemli olduğunu aktaran Özbek, "Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hedeflerimizi yükselttik. Galatasaray formasının bulunduğu her yerde iddialı olmak istiyoruz. Bizim için başarı, yalnızca sezon sonunda kazanılan kupalardan ibaret değil. Altyapılarımızdan sporcu yetiştirmek, gençlerimize Galatasaray forması taşıma fırsatı vermek ve kulübümüzü mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak zorundayız. Sporcularımızın ve teknik ekiplerimizin Galatasaray formasının gerektirdiği mücadeleyi sonuna kadar vereceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kulübün geleceği açısından çok önemli bir döneme gireceklerini kaydeden Özbek, "Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı yakalamak için mücadele ediyoruz. Diğer taraftan ise tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız. Bundan dolayı da önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştireceğimiz yıllık olağan genel kurul toplantısına değinmek istiyorum. Genel kurullarımız, Galatasaray'ın demokratik geleneğinin ve ortak akılla yönetilme kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Üyelerimizi bu toplantıya bekliyorum. Genel kurullar, Galatasaray'ın en önemli buluşma noktasıdır. Genel kurullarımızın katılımının daha yüksek olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, Galatasaray'ı sonraki nesillere güçlü bir şekilde teslim etmek istediklerini dile getirerek "Bunu başarmak için birlik ve beraberliği sağlamak zorundayız. Elbette farklı düşüncelerimiz olacak. Eleştireceğiz ve tartışacağız. Galatasaray'ın daha iyi olması için fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bunun üzerinde olan bir paydamız var, o da Galatasaray. Geçmişimiz bize Galatasaray'ın bir olduğunda başaracağını gösteriyor. 121 yıldır olduğu gibi bundan sonra hep birlikte çalışıp mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği başarılara hep beraber taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA