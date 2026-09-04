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Shomurodov'un gol serisi sürüyor

Shomurodov'un gol serisi sürüyor
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Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, Galatasaray'a attığı penaltı golüyle ligdeki 4. maçında da fileleri havalandırdı ve gol sayısını 4'e çıkararak gol krallığı yarışında Osimhen'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Galatasaray karşısında attığı golle ilk 4 hafta sonunda gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin ilk golünü, 66. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov'dan geldi. Özbek forvet, bu golle ligdeki 4. maçında da ağları sarsmayı başardı. Toplamda 4 gole ulaşan Shomurodov; Dusan Vlahovic ve Mohamed Salah'ı geride bırakarak, 6 golle zirvede yer alan Victor Osimhen'in ardından gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Shomurodov, sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşamıştı.

31 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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