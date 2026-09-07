Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla ortadan kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova, emniyetteki ifadesinde "Olan biten nedeniyle üzgünüm" diyerek suçlamaları reddetti.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen görkemli düğünün ertesi sabahı 28 yaşındaki Mamura Burkhonova’nın evde olmadığı fark edilmişti. Damat tarafı, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu belirterek savcılığa başvurmuştu. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, yürütülen çalışma sonucu Burkhonova’yı gözaltına aldı.

"DİĞER ALTINLAR KAYINPEDERİMDE"

Emniyetteki sorgusunda yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Burkhonova, 4 milyon liralık ziynet eşyalarını çaldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Yanına yalnızca kendisine ait olan 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını öne süren Özbek gelin, geriye kalan ana takı grubunun kayınpederinin kontrolünde olduğunu savundu. Burkhonova, bu iddiasını doğrulamak adına kayınpederiyle yapıldığını öne sürdüğü mesajlaşma kayıtlarını da soruşturma dosyasına delil olarak sundu.

ARAMADA DİĞER TAKILARA RASTLANMADI

Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalandığı adreste gerçekleştirdiği aramalarda kayıp olduğu bildirilen milyonluk ziynet eşyalarına rastlanmadı. Gözaltındaki gelinin adli işlemleri devam ederken, emniyet güçleri sunulan deliller ve tarafların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com