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Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

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Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi
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Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı genel kurulda ibra edildi. Özbek, üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde 1000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.

Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.

''GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Sonrasında konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, "Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var. Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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