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Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması

Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması Haber Videosunu İzle
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Jamal Musiala'nın transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Özbek, transfer çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Tabii ki transferleri yapacağız. Oyuncu araştırmalarımız ve planlamalarımız var. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde sarı-kırmızılı kulübün Jamal Musiala ile ilgilendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah yazarı Levent Tüzemen'e konuşan Özbek, Musiala'nın transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.

"MUSIALA GÜNDEMDE YOK"

Levent Tüzemen, transfer iddialarının artmasının ardından Dursun Özbek'i telefonla aradığını aktardı. Sosyal medyada gündem olmasının hatırlatılması üzerine Özbek, "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem, ben ne yaptığımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Musiala iddialarıyla ilgili konuşan Özbek, "Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'Transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır." dedi.

"TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Özbek, "Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"10+4 KURALINI BİLMİYORLAR MI?"

Transfer planlamalarının belirli bir strateji doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Galatasaray Başkanı, "Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
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