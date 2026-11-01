Osimhen'i Borçka Spor'a istediler! Dursun Özbek'ten kahkahalara boğan cevap

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4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'da ağırlanan 21 Artvinli öğrenci, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında gerçekleşen renkli bir diyalog organizasyona damga vurdu.

''OSIMHEN'İ BORÇKA SPOR'A VERME İHTİMALİNİZ VAR MI?''

Buluşmada söz alan minik bir taraftar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sürpriz bir teklif yönelterek, "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" sorusunu sordu.

''HAYAL ET DEDİK DE...''

Nijeryalı yıldız için gelen bu ilginç transfer talebi karşısında gülümseyen Dursun Özbek, "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" diyerek salondakileri kahkahaya boğdu.

''TEKLİFİNİ KENDİSİNE İLETECEĞİM''

Esprili yaklaşımını sürdüren Özbek, minik taraftara dönerek, "Osimhen'e söyleyeyim ben. Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadelerini kullandı. Başkan Özbek'in bu yanıtı üzerine salonda eğlenceli anlar yaşandı.