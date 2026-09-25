GS Başkanı Özbek, Okan Buruk'la sorun olmadığını söyledi, 5. kez şampiyonluk istiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk ile aralarında bir iletişim probleminin olmadığını söyledi.

Dursun Özbek, RAMS Park'ta 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile yapılan sponsorluk toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı futbol takımının Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo'nun sağlık durumuna değinen Özbek, "Ciddi bir sakatlığı yok. Antrenmanda bir darbe aldı. En kısa sürede aramızda olacak." diye konuştu.

Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başarılı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Okan Buruk, Galatasaray'da yetişmiş, milli takıma seçilmiş ve orada başarılı bir dönem geçirmiş, yurt dışında Türk futbolunu temsil ederek oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de Galatasaray'a teknik direktör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 sezonda şampiyon oldu ve 5. şampiyonluğa gidiyor. Birlikteliğimiz çok güzel. Bütün oyuncular da onu çok seviyor. Zaten başarının temelinde bu yatıyor. Oyuncularımız, genç insanlar. Takım içinde bu uyumu sağlayamadan başarılı olmak mümkün değil. Okan Buruk, geçtiğimiz 4 sezonda bu başarıyı göstermiştir. Okan Buruk'un daha önceki kariyeri de başarılarla dolu. Kendisiyle iletişimimizde en ufak sorun yok. Galatasaray çok başarılı. Okan Buruk da çok başarılı. Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. İnşallah 5. kez üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız. Hiç kimse bizi bu yoldan çeviremez. Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan Buruk da Galatasaray'a hizmet ediyor. Sürekli konuşuyoruz. İnşallah bu sene de Okan Buruk ile 5. kez üst üste şampiyon olup ligde rekor kıracağız."

Bu sezonki transfer dönemiyle ilgili Galatasaray yönetimine yapılan eleştirilere cevap veren Özbek, "Bir futbolcuyla sözleşme yaparken 'Paranız var mı?' diye bakmazsınız. Çünkü zaten geleceğe imza atıyorsunuz. Yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporculara ödeme yapmasıyla ilgili bir sorunu yok." diye konuştu.

Özbek, yönetim olarak transferler için teknik ekiple ve gözlemci ekibiyle bir araya geldiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Geçen sezonun şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimizdi. Bu kadroya takviye yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu tartıştık. Bunu da şampiyon olduğumuz gün yaptık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. Onlarla da görüşmeye başladık. Bunun yanında 'Bizim bütçemiz ne?' diye düşündük. Sıkı bir mali disiplinle işleri yürütüyoruz. Hedefimizdeki oyuncularla görüşmeye başladık, transfer sezonu bitene kadar da bu durumu devam ettirdik. Galatasaray'ın nakit akışı problemi yok. Transfer döneminde oyuncuları daha erken almaya çalıştık ama ayrıca bir bütçe de yaptık. Bu bütçe içerisinde transferi yapmamız lazımdı. Bir yönetici için en kolay olan şey, hedeflediğiniz futbolcu için sezon başında istenen parayı vermek. Galatasaray'ın yöneticisi ise istediği transferi yaparken bütçesini koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonunda gelmesinin sebebi bu. Bu çalışmaları amacından sapmadan Galatasaray'ın lehine en mükemmel şekilde sonuçlandırmak zorundayız. Biz, her şeyi planladığımız çerçevede yürütüyoruz. Her şeyi de planladığımız çerçevede sonuçlandırdık. Şimdi yaptığımız transferlerin performansına bakacağız. Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğuna hizmet edecek transferleri yaptığımızı düşünüyoruz."

"Yönetimimizin Okan Buruk ile bir sorunu yok"

Dursun Özbek, Galatasaray yönetimi ile Okan Buruk arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Galatasaray Kulübü yönetiminin tek yumruk olduğunu vurgulayan Özbek, "Hedefimiz futbolda ve amatör branşlarda en başarılı sezonu geçirmek. Kimin ne söylediği bizi ilgilendirmez. Yönetimimizin Okan Buruk ile bir sorunu yok." dedi.

Önlerinde naklen yayın ihalesi gibi önemli bir konunun olduğunu aktaran Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret ettik. Önümüzde önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak bu komisyonun içerisindeyiz. Naklen yayın ihalesi, diğer Avrupa ligleriyle karşılatırdığınızda son derece zayıf kalmakta. Galatasaray Kulübünün bütçesini ele aldığınızda, naklen yayından gelen gelirin payı yüzde 1-1,5 seviyesinde. Diğer liglerde bu seviye çok daha yukarıda. Galatasaray ve Türk futbolu için bu konuyu önemsiyoruz. Naklen yayından en fazla pay alan kulüp olarak, federasyonla elbette toplantı yapacağız." diye konuştu.

Dursun Özbek, 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sohbet ettiğini dile getirerek, "İspanya Süper Kupası, İstanbul'da yapılacak. 3 büyük takımın sahasında maçlar oynanacak. Protokolde Aziz başkan ile yan yana oturuyordum. Aziz başkanla tanışıklığımız yeni değil. 2014'ten beri tanışıyoruz. Yan yana geldiğimizde elbette konuşacağız. Bu durum 2026-2027 sezonunun çok çetin geçeceğini değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bu sezon da konsantrasyonumuzun yerinde olması lazım. Galatasaray camiası çok büyük. 4 sezon üst üste şampiyon olduğumuzda camia bizi destekledi. Bu sezon da destekleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Bütün branşlar, Galatasaray için çok önemli"

Dursun Özbek, futbol dışı branşların da Galatasaray için çok önemli olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp olduğunu anlatan Özbek, "Galatasaray, olimpik sporların Türkiye'de gelişmesi için öncülük yaptı. Bütün branşlar, Galatasaray için çok önemli. Ayrım yapmıyoruz. Fakat amatör sporların bir gerçeği var. Getiri seviyesi futbolla kıyaslanamaz. Devletimiz, geçmiş dönemlerde bize çok büyük destek verdi. Özellikle stopaj iadeleri çerçevesinde amatör branşlara büyük bir kaynak oluşturuldu. Bu stopaj geliri, giderek azaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda bu durumu kendisine ilettik. Amatör sporlarda bu sezon iddialıyız. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de İspanya ekibi Barcelona ile önemli bir maç oynayacaklarını hatırlatan Özbek, "Galatasaray, Avrupa'da üst seviye takımlara karşı her zaman iyi mücadele etti. Barcelona karşısında da aynı şeyi bekliyoruz. Galatasaray, taraftarlarına ve Türk sporseverlere böyle bir maç izletmek zorunda. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan'ın önemli bir futbolcu olduğunu aktararak, "Kendisinin geçmiş performansı üzerinde tereddütümüz yok. Yönetimin bu konuda yorum yapmasına da gerek yok. Takımın bir teknik ekibi var. Bu konuya onlar bakar. İlkay Gündoğan, başarılı bir sporcu ama takımdaki yerini ben belirleyemem. Bu Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım." dedi.

Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'in iyi bir Galatasaraylı olduğuna değinen Özbek, "Kendisi, 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısında kürsüde konuşurken Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de bundan dolayı memnun olduğumu söyledim. Kısa bir konuşmamız oldu. Kendisi Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'a geldiği gün Galatasaraylı olduğunu söyledi. Kendisini kulübe davet ettim. Kendisi de ilişkilerimizi geliştirmek istiyor. Önümüzdeki haftalarda buraya gelecek. Geldiği zaman ilişkilerimizi ilerletmek için konuşacağız." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın hedefleri yüksek"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın daha fazla global sponsor bulması gerektiğini söyledi.

Bu sezon sponsorluk gelirlerini daha fazla yükseltmek istediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Bu sene sponsorluk gelirlerini 110-120 milyon avro civarına çekmek istiyoruz. Geçen senenin üzerine çıkacağımız kesin. Geçenlerde yabancı bir misafirimiz vardı. Galatasaray'ın hedefleri yüksek. Bundan dolayı global sponsorlar bulmak zorundayız. Bunun için çalışmalar yaptık. Elbette bu toplantı iki manada önemli. Global sponsorluklara erişmek için çok önemli. Bir de stadın yanında futbol dışı branşlar için tesisler yapıyoruz. Bunların yapılması ve sponsorlukla desteklenmesi için toplantı yaptık. Galatasaray'ın taraftar kitlesinin büyüklüğü, uluslararası tanınırlığı ve marka değeri hep öne plana çıkıyor. Galatasaray'ın bugün de global sponsorları var. Bunun seviyesini yukarıya çıkarmalıyız."

Dursun Özbek, ayrıca sezon sonu sözleşmesi bitecek Okan Buruk ile gelecek sezon için görüşeceklerini ve istikrarı bozmak istemediklerini bildirdi.

RAMS Park'ın zemininin durumuna değinen Özbek, "Her sezon bittiğinde zeminin yenilenme ihtiyacı doğuyor. Uluslararası boyutta çok önemli bir firma ile bu işi yürütüyoruz. Onlarla görüştük. Tohumlama ve gübreleme çalışmasına başladık. Çim, canlı bir varlık. Günün şartlarına göre farklılık gösteren bir canlı. Buna bağlı olarak yapılan çalışmalar zaman zaman istediğimiz neticeyi vermeyebilir. Stadın mimari yapısı bazı zorlukları gündeme getiriyor. Çim için doğal bir havalandırma sistemi gerekebiliyor. Sezon başlarken birçok plan yaptık. İki maç sonra zeminin tekrar yenilenmesine ihtiyaç vardı. Şu anda çimlerin serilmesi bitti. 5 Ekim itibarıyla zemin hazır vaziyete gelecek. Orada bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA