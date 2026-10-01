Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin Türk futbolu ve sarı-kırmızılı kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

''BENİ DAVET ETTİ''

Dursun Özbek, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminde EFC Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştüğünü aktaran Özbek, "Kendisinden davet aldık. Kopenhag'da yapılacak genel kurula gelmemi istedi. Yönetim kurulu üyeliği için beni davet etti. Ben de bu davet üzerine Kopenhag'a gittim. Orada Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin yönetim kurulu için bir seçim vardı. O seçime katıldım. Oy kullanan üye sayısı 138'di. Onların oyuyla, oy birliğiyle yönetim kuruluna seçildim. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği çok önemli bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Dursun Özbek, EFC'ye 800'den fazla kulübün üye olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"EFC'de olmamız hem Türk futbolu hem de Galatasaray için çok önemli bir durum. Avrupa'nın bütün büyük kulüplerinin katıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Hem UEFA ile hem de FIFA ile organik bağları var. Burada özellikle UEFA ile olan bağları çok önemli. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi bütün organizasyonları beraber yapıyorlar. Oradaki gelir paylaşımının organize edilmesi var. FIFA ile de aynı şekilde Dünya Kupası organizasyonu için organik bağları var. Orada özellikle milli takıma oyuncu veren kulüplerin bu futbolcularla ilgili hem sigortaları hem de belli bir ücret ödenmesi şeklinde çok verimli anlaşmaları var. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği, 2008 yılında 100'e yakın üyeyle kurulmuş."