Küre İlçe Müftüsü Özbek, ilk ziyaretini Kaymakam Çakır'a yaptı

Küre İlçe Müftüsü Özbek, ilk ziyaretini Kaymakam Çakır'a yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küre İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Ferhat Özbek, Kaymakam Hasan Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çakır, Özbek'e teşekkür edip yeni görevinde başarılar diledi.
Küre İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Ferhat Özbek, Küre Kaymakamı Hasan Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Kaymakam Çakır'a gerçekleştiren Özbek, yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakam Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbek'e teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA