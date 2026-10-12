Bayraktar, Riyad'da Özbek mevkidaşıyla enerji projelerini hızlandırmada mutabık kaldı

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Özbekistan Enerji Bakanı Sherzod Khodjaev ile bir araya geldiklerini belirterek, "İki kardeş ülke olarak, enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek ortak projeleri hızlandırma ve kamu-özel sektör iş birliklerini daha da genişletme hususunda mutabık kaldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Riyad temasları kapsamında Özbekistan Enerji Bakanı Sherzod Khodjaev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde elektrik, doğal gaz ve madencilik alanlarında ortak potansiyelimizi en üst düzeye çıkaracak yeni adımları detaylıca ele aldık" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki stratejik mutabakata dikkati çeken Bakan Bayraktar, "İki kardeş ülke olarak, enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek ortak projeleri hızlandırma ve kamu-özel sektör iş birliklerini daha da genişletme hususunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı