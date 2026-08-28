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Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku

Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku
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Transfer dönemini beklediği hamleler gelmeden geçiren Galatasaray'da taraftarların yönetime tepkisi arttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'i hedef alan #DefolGitDursunÖzbek etiketiyle transfer politikasına tepki gösterdi.

Son 4 sezondur şampiyon olan Galatasaray'da bu sezon gelmeyen transferler taraftarın sabrını taşırdı.

TRANSFERLER GELMEYİNCE TEPKİ ARTTI

Galatasaray'ın transfer dönemini oldukça sakin geçirmesi ve kadroya beklenen takviyelerin henüz yapılmaması taraftarların tepkisine neden oldu. Özellikle transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin odağına yönetim ve Dursun Özbek yerleşti.

DURSUN ÖZBEK'İ HEDEF ALDILAR

Taraftarlar, transfer çalışmalarına yönelik tepkilerini #DefolGitDursunÖzbek etiketiyle dile getirdi. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin kalan bölümünde yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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