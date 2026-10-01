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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, EFC yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, EFC yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kopenhag'da oy birliğiyle EFC yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Özbek, seçim sonrası Türk futbolunu bu platformda temsil edeceğini ve Avrupa kulüpleri arasındaki iş birliğini artırmak için çalışacağını söyledi.

GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oy birliği ile Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden kuruluş olan EFC'de yer alacak olan Başkan Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen seçimle yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Seçim sonrası açıklamalara bulunan Başkan Dursun Özbek, "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu'na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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