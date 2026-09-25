Dursun Özbek, Kopenhag'daki EFC Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine aday olacak

Dursun Özbek, Kopenhag'daki EFC Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine aday olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, EFC'nin 28-30 Eylül'de Kopenhag'da yapılacak 33. Genel Kuruluna katılacak. Özbek, 55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübünü bünyesinde barındıran EFC'de yönetim kurulu üyeliğine aday olacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) genel kurul toplantısına katılacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre 55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübünü bünyesinde barındıran EFC'nin 33. Genel Kurul'u 28-30 Eylül'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.
Toplantıya katılacak Özbek, yönetim kurulu üyeliğine aday olacak.
Kaynak: AA