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İneği ölen aileye 2 inek ve buzağı yardımı

İneği ölen aileye 2 inek ve buzağı yardımı
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Hakkari Yüksekova'da ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşüp telef olan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e, haberlere kaynaklık eden Dünyada Son Umut Derneği 2 inek ve 2 buzağı bağışında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşerek telef olan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e basında yer alan haberlerin ardından yardım eli uzatıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde yaşayan ve geçimini sağladığı ineğinin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak telef olması üzerine gözyaşı döken Ayni Özbek'in çaresizliği, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme taşındı. Yürekleri dağlayan haberin ardından harekete geçen Dünyada Son Umut Derneği, acılı aileye destek oldu. Dernek Başkanı Onur Akman, köyü ziyaret ederek, aileye 2 inek ve 2 buzağı teslim etti.

"Özbek ailesinin yüzünü güldürmek istedik"

Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman, Ayni Özbek'in yaşadığı üzüntüyü haberlerde gördükten sonra hemen harekete geçtiklerini söyledi. Akman, "Ayni teyzemizin çaresizce feryat ettiği ve ineğine sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar hepimizin içini acıttı. Bir ailenin tek geçim kaynağını, adeta bir ferdini kaybetmesine sessiz kalamazdık. Dernek olarak hemen bölgeye ulaşarak ailemizin mağduriyetini gidermek istedik. Teyzemize 2 inek ve 2 buzağı teslim ederek hem geçimini yeniden sağlamasını hem de torunlarının sütsüz kalmamasını hedefledik. Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mükafattır" dedi.

"Dünyalar benim oldu"

Yeni hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek ise, dernek yetkililerine ve sesini duyuran basına teşekkür ederek, "Gözüm gibi baktığım, çocuklarımın ve torunlarımın nafakasını çıkardığım ineğim uçurumdan düşüp ölünce ciğerim yandı. O an ne yapacağımı, çocuklarımı nasıl geçindireceğimi bilemedim. Allah razı olsun sesimizi duydular ve bize el uzattılar. İneğimi kaybettiğimde dünyam başıma yıkılmıştı ama şimdi bana verilen 2 inek ve 2 buzağı ile dünyalar benim oldu. Emeği geçen, vesile olan herkese dualar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yardımla Özbek ailesinin mağduriyeti giderilirken, köy halkı da gösterilen dayanışmadan dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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