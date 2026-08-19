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Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
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Galatasaray yönetiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Transfer sürecinde Başkan Dursun Özbek ile fikir ayrılıkları yaşayan Abdullah Kavukcu, istifa etme noktasına geldi. Kemerburgaz'da yapılan yüz yüze görüşmede Özbek'in Kavukcu'yu kararından vazgeçirdiği belirtildi.

Galatasaray'da hazırlık maçları ve Çorum FK karşısında alınan beraberliğin ardından taraftarların yönetime yönelik tepkileri artarken, yönetim cephesinde de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre futbol yönetiminde önemli görevler üstlenen Abdullah Kavukcu, transfer sürecinde Başkan Dursun Özbek ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etme noktasına geldi.

KEMERBURGAZ'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Yaşanan gelişmenin ardından Dursun Özbek ile Abdullah Kavukcu, Kemerburgaz'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Özbek'in görüşme sonucunda Kavukcu'yu istifa kararından vazgeçirdiği ve böylece yönetimde yaşanabilecek olası bir krizin önüne geçildiği belirtildi.

OSIMHEN TRANSFERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Geçen sezon Sportif A.Ş.'de Başkan Vekili olarak görev yapan Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen transferini sonuçlandıran isimlerden biri olmuştu. Kavukcu, Galatasaray'daki son seçimde de yönetime girmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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