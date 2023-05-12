Narlıca Haberleri - Narlıca Haber - Haberler

Narlıca Haberleri
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Depremzedeleri Ziyaret Eden Prof. Dr. Nazan Savaş: "Bu Çadırlarda Yaşayan Çok Sayıda Kadın ve Çocuk Var. Sağlıksız Koşullarda Yaşıyor ve Yemek...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da depremzedelerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Hatay'da depremzedelerle kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da "TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"ne katıldı Açıklaması
Ukrayna-Rusya savaşından kaçıp, Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor
Bakan Yardımcısı Birpınar: Samandağ Sahilindeki Molozları Ayrıştırarak İki Ay İçinde Kaldıracağız
1-2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1-2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
22 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
16 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi, mezarlıktan Türk bayraklarını sökmüşlerdi! Hatay Valiliği soruşturma başlattı
9 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
Yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin evi' son depremlerle de yıkılmadı! Son hali inanılmaz
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
Kulp nerede? Kulp ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kulp ilçesi hangi ile bağlı?