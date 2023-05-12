Narlıca Haberleri - Narlıca Haber - Haberler

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Narlıca Haberleri

Narlıca haber, Narlıca son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Depremzedeleri Ziyaret Eden Prof. Dr. Nazan Savaş: 'Bu Çadırlarda Yaşayan Çok Sayıda Kadın ve Çocuk Var. Sağlıksız Koşullarda Yaşıyor ve Yemek...

Depremzedeleri Ziyaret Eden Prof. Dr. Nazan Savaş: "Bu Çadırlarda Yaşayan Çok Sayıda Kadın ve Çocuk Var. Sağlıksız Koşullarda Yaşıyor ve Yemek...

Narlıca - 32 Dakika Önce
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek

Narlıca - 02.05.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Narlıca - 28.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 82 mahallede yapılacak

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 82 mahallede yapılacak

Narlıca - 27.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 mahallede sürecek

Narlıca - 26.04.2023
HATAY'DA ORMANA VE ZEYTİNLİĞE DÖKÜLEN MOLOZLAR AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

HATAY'DA ORMANA VE ZEYTİNLİĞE DÖKÜLEN MOLOZLAR AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

Narlıca - 25.04.2023
Hatay'da ormana ve zeytinliğe dökülen molozlar ağaçlara zarar veriyor

Hatay'da ormana ve zeytinliğe dökülen molozlar ağaçlara zarar veriyor

Narlıca - 25.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürecek

Narlıca - 24.04.2023
Lütfü Savaş: Hatay'da Yaşam Devam Ettikçe İnsanlarımızın Umutlarını Artıracağız

Lütfü Savaş: Hatay'da Yaşam Devam Ettikçe İnsanlarımızın Umutlarını Artıracağız

Narlıca - 21.04.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da depremzedelerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da depremzedelerle buluştu Açıklaması

Narlıca - 21.04.2023
GÜNDEM / 21 Nisan 2023

GÜNDEM / 21 Nisan 2023

Narlıca - 21.04.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

Narlıca - 21.04.2023
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Hatay'da depremzedelerle kıldı Açıklaması

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Hatay'da depremzedelerle kıldı Açıklaması

Narlıca - 21.04.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2023

Narlıca - 21.04.2023
Hatay ve Adana'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaret

Hatay ve Adana'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaret

Narlıca - 20.04.2023
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, HATAY'DA ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILDI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, HATAY'DA ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILDI

Narlıca - 19.04.2023
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çocuk şenliğine katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çocuk şenliğine katıldı

Narlıca - 19.04.2023
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da 'TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği'ne katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da "TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"ne katıldı Açıklaması

Narlıca - 19.04.2023
Ukrayna-Rusya savaşından kaçıp, Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor

Ukrayna-Rusya savaşından kaçıp, Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor

Narlıca - 19.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek

Narlıca - 18.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede devam edecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede devam edecek

Narlıca - 17.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Narlıca - 16.04.2023
Bakan Yardımcısı Birpınar: Samandağ Sahilindeki Molozları Ayrıştırarak İki Ay İçinde Kaldıracağız

Bakan Yardımcısı Birpınar: Samandağ Sahilindeki Molozları Ayrıştırarak İki Ay İçinde Kaldıracağız

Narlıca - 16.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

Narlıca - 16.04.2023
Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Narlıca - 13.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Narlıca - 08.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek

Narlıca - 05.04.2023
GÜNDEM / 1 Nisan 2023

GÜNDEM / 1 Nisan 2023

Narlıca - 01.04.2023
1-2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?

1-2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?

Narlıca - 01.04.2023
Bakan Soylu: 'Hatay'da enkaz kaldırma yüzde 36 seviyelerinde'

Bakan Soylu: "Hatay'da enkaz kaldırma yüzde 36 seviyelerinde"

Narlıca - 31.03.2023
1-2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

1-2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

Narlıca - 01.04.2023
Ramazan'ın bereketi Seyhan'da kurulan iftar sofralarında paylaşılıyor

Ramazan'ın bereketi Seyhan'da kurulan iftar sofralarında paylaşılıyor

Narlıca - 29.03.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek

Narlıca - 28.03.2023
22 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

22 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

Narlıca - 21.03.2023
Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

Narlıca - 19.03.2023
Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Narlıca - 18.03.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Narlıca - 17.03.2023
16 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

16 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

Narlıca - 15.03.2023
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi, mezarlıktan Türk bayraklarını sökmüşlerdi! Hatay Valiliği soruşturma başlattı

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi, mezarlıktan Türk bayraklarını sökmüşlerdi! Hatay Valiliği soruşturma başlattı

Narlıca - 14.03.2023
Hatay'da depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı

Hatay'da depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı

Narlıca - 09.03.2023
9 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

9 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?

Narlıca - 09.03.2023
Bursa itfaiyesi gece gündüz iş başında

Bursa itfaiyesi gece gündüz iş başında

Narlıca - 01.03.2023
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu

Narlıca - 26.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da incelemelerde bulundu

Narlıca - 24.02.2023
Yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin evi' son depremlerle de yıkılmadı! Son hali inanılmaz

Yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin evi' son depremlerle de yıkılmadı! Son hali inanılmaz

Narlıca - 21.02.2023
Yarısı çöken binanın üstündeki güvercin evi ayakta kaldı

Yarısı çöken binanın üstündeki güvercin evi ayakta kaldı

Narlıca - 20.02.2023
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı

Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı

Narlıca - 19.02.2023
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli

Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli

Narlıca - 16.02.2023
Kulp nerede? Kulp ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kulp ilçesi hangi ile bağlı?

Kulp nerede? Kulp ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kulp ilçesi hangi ile bağlı?

Narlıca - 14.02.2023
Hatay'da cenazeler defnediliyor

Hatay'da cenazeler defnediliyor

Narlıca - 14.02.2023
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