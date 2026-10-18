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Hatay Antakya'da bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Hatay Antakya'da bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi'ndeki Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da seyir halindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Mobsan üst geçidinde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı. Bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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