Hatay'da Yangın: İki Araç Yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Narlıca ve Odabaşı Mahalleleri'nde çıkan yangında iki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hatay'da farklı noktalarda çıkan yangınlarda 2 farklı araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca ve Odabaşı Mahallelerinde yaşandı. İki mahallede bulunan otomobillerin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, otomobiller alevlere teslim oldu. Otomobillerin yandığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangınlardan dolayı otomobiller kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
