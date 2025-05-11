Hatay'da Hurda Minibüs Yangını
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde park halindeki hurda minibüs alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da park halinde bulunan hurda minibüs alevlere teslim oldu.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halindeki hurda minibüste yangın çıktı. Yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa