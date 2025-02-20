Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da hafriyat kamyonununun altında kalan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan Hüseyin İlhanlı idaresindeki motosiklet, kavşakta R.T. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Kazada kamyonun altında ezilen motosiklet sürücüsü İlhanlı, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Cenaze aracı, ölen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni alarak morga kalırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Motosikletli kamyonu fark etmedi ve kamyonda motosikleti fark etmeyeceğinde feci kaza yaşandı"

Kamyon ve motosiklet sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Muhtar Şakir Konuşkan, "Burada ara yoldan çıkan motosikletli kamyonu fark etmedi ve kamyonda motosikleti fark etmeyeceğinde feci kaza yaşandı. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Burası ağır tonajlı araçların geçtiği çok işlek bir caddeydi. Şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışan kamyon sürücülerimiz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kamyonların denetlenmesi ve tonajlarının az olması gerekiyor. Kazaların yaşanmasını istiyoruz. Kamyon ve motosiklet sürücülerimizin dikkatli olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Derbi günü İstanbul'a geliyorlar
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Polis operasyonlarına misilleme yapan çete evleri basıp 20 kişiyi öldürdü

Evleri basan çete 20 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.