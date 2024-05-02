Antakya'da hırsızlık suçlarına yönelik çalışmada şüpheli yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narlıca Mahallesi'nde yapılan baskında çok sayıda malzeme ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçlarına yönelik çalışmada şüpheli 1 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalar çerçevesinde; 30 Nisan tarihinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sonucunda iş yerinde yapılan aramada; 193 araç sinyal ve far lambaları, 8 regülatör ve 4 sokak lambası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili şüpheli T.A., yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - HATAY