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Hatay'da deprem şehitleri mezarlığındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Hatay'da deprem şehitleri mezarlığındaki yoğunluk havadan görüntülendi
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Hatay'da 6 Şubat depreminin ikinci yılında 'Narlıca Deprem Şehitleri' mezarlığında hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığa akın etti.

Hatay'da 6 Şubat depreminin ikinci yılında 'Narlıca Deprem Şehitleri' mezarlığında hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığa akın etti. Mezarlıktaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Hatay'da 6 Şubatta yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin üzerinden 2 yıl geçti. Yıl dönümünde hayatlarını kaybeden kişilerin yakınları 'Narlıca Deprem Şehitleri' mezarlığına sabahın ilk saatlerin akın etti.

Özlem duyduğu yakınlarının kabirlerine akın eden yakınları dualara okudu. Mezarlıkta yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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