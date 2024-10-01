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Kamyon Geçerken Rögar Kapağı Yerinden Çıktı, İş Yeri ve Motosiklete Zarar Verdi

Kamyon Geçerken Rögar Kapağı Yerinden Çıktı, İş Yeri ve Motosiklete Zarar Verdi
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Antakya'da Narlıca-Reyhanlı yolunda bir kamyonun geçişi sırasında yerinden çıkan rögar kapağı, bir iş yerine ve park halindeki motosiklete çarparak hasara yol açtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antakya'da kamyon geçtiği sırada yerinden çıkan rögar kapağı bir iş yeri ve motosiklete zarar verdi.

Narlıca-Reyhanlı yolundaki rögar kapağı, kamyonun geçişi sırasında yerinden çıktı. Kapak, yol kenarındaki konteyner iş yerine ardından da motosiklete çarptı.

Olay sonrası konteynerde ve motosiklette hasar oluştu.

Motosikletiyle kamyonla aynı güzergahta ilerlediğini anlatan Ahmet Doğru, son anda frene bastığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımla Narlıca yolunda motosikletimizle seyrederken, kamyon rögar kapağını uçurdu. Kapağı gördüğüm gibi frene bastım ve kapak önümden geçti. Kapak daha sonra konteyner berber işletmesine ardından da 2 motosiklete çarparak devirdi."

Olay anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rögar kapağının hafriyat kamyonunun geçtiği sırada yerinden çıkarak önce konteyner iş yeri ardından da park halindeki motosiklete çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Narlıca Antakya

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